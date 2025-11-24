На Камчатке закупят новое оборудование для проведения детской диспансеризации

На это выделят около 17 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Около 17 млн рублей будет выделено в 2026 году на закупку оборудования для проведения детской диспансеризации на Камчатке. Решение принято по поручению вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"В 2026 году более 17 млн рублей будет выделено Камчатке из федерального бюджета на оснащение детских поликлиник мобильным медицинским оборудованием для проведения выездных мероприятий, в том числе диспансеризации в отдаленных районах края", - рассказали в правительстве Камчатки.

Уточняется, что все жители отдаленных районов края, особенно дети, смогут проходить диспансеризацию с использованием современного мобильного оборудования, эта работа ведется под личным контролем Ирины Яровой. Также в Петропавловске-Камчатском работают мобильные комплексы для прохождения диспансеризации в удобном формате: в выходной день около крупных ТЦ региона.