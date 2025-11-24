Кабмин поддержал идею федерального эксперимента с передвижными аптеками

Мобильные пункты появятся в селах, в которых нет стационарных аптек и медицинских организаций

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Правительство России в целом поддержало законопроект, которым предлагается провести федеральный эксперимент по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках.

По задумке, мобильные пункты будут оборудованы на автомобилях и появятся в селах, где нет стационарных аптек, медорганизаций и ИП с лицензией на фармацевтическую деятельность.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в отзыве правительства, который есть в распоряжении ТАСС.

Суть законопроекта

Документ инициирован депутатом Госдумы от "Единой России" Евгением Нифантьевым. Поправки предлагается внести в закон "Об обращении лекарственных средств". Он дополняется новой статьей: "Порядок осуществления розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения с помощью передвижных аптечных пунктов".

Согласно тексту, эксперимент может пройти с 1 июня 2026 года до 1 июня 2029 года. Регионы будут включаться в него (или исключаться) по распоряжению правительства на основании ходатайства губернатора.

Передвижной пункт будет считаться "подразделением аптечной организации". В мобильных аптеках смогут продавать не все лекарства. Исходя из законопроекта, там нельзя будет купить препараты с содержанием психотропных и сильнодействующих веществ, с долей этилового спирта свыше 25%, с температурой хранения ниже 15 градусов.

Власти региона смогут устанавливать особенности эксперимента на своей территории, проводить отбор аптек и определять финальный список. Они же будут утверждать маршрут следования и график работы "автоаптеки".

Предлагаемая дата вступления в силу - 1 июня 2026 года.

Позиция кабмина

В правительстве отметили, что законопроект призван улучшить снабжение лекарствами людей в труднодоступных и малочисленных населенных пунктах. Он также поможет оценить перспективы торговли препаратами в передвижных аптеках.

"Вместе с тем в законопроекте необходимо закрепить требования к передвижным аптечным пунктам, а также порядок приобретения статуса участника эксперимента", - указали в кабмине.

Кроме того, сроки нужно привести в соответствие с положениями федерального закона "Об обязательных требованиях в РФ". Согласно ему, обязательные требования должны вступать в силу либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем через 90 дней после официального опубликования документа, если иное не установлено федеральным законом, президентским указом или международным договором.

Ранее пилотные проекты по передвижным аптекам уже проводились в отдельных регионах - Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях.