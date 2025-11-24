В ЦАР при поддержке РФ планируют открыть 56 скважин с питьевой водой

Российские специалисты пробурили уже 40 объектов, рассказал глава Русского дома в Центрально-Африканской Республике Дмитрий Сытый

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Масштабный проект по сооружению водных скважин реализуется в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) при технической поддержке Русского дома в Банги. Всего планируется открыть 56 объектов, сообщил ТАСС глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый.

"Всего планируется открытие 56 объектов: 40 уже пробурены российскими специалистами, еще 8 готовятся к запуску в районе Бимбо-3, а остальные появятся в других регионах страны", - сказал Сытый.

По его словам, проект реализуется по инициативе президента ЦАР Фостена-Арканжа Туадеры и при поддержке Россотрудничества. "Доступ к чистой воде является одним из самых приоритетных запросов населения", - отметил собеседник агентства.

Сытый добавил, что открытия объектов проходят в торжественной обстановке с участием высокопоставленных лиц, включая министров правительства республики, которые "призывают бережно относиться к новой инфраструктуре".