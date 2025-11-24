В Приангарье ограничили движение на участке федеральной трассы

Причиной стала непогода

ИРКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения для большегрузного и общественного транспорта введено на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в Иркутской области из-за понижения температуры воздуха. Об этом сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

"Госавтоинспекция информирует об ограничении движения автотранспорта в Тайшетском районе. В связи с понижением температуры воздуха и неблагоприятными дорожными условиями с 1166-го по 1265-й км федеральной автодороги Р-255 "Сибирь" введено ограничение движения большегрузного и общественного транспорта", - говорится в сообщении.

По данным Иркутского УГМС, в регион пришло похолодание. Температура воздуха 24 ноября составила местами до минус 9 градусов, мокрый снег, метель, гололед на дорогах.