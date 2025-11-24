Пробки в Новосибирске достигли максимальных 10 баллов из-за снегопада

Автомобильное движение в городе оказалось парализовано

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 24 ноября. /ТАСС/. Автомобильное движение в Новосибирске оказалось парализовано, утром пробки достигли максимальных 10 баллов из-за продолжающегося обильного снегопада. Это следует из данных онлайн-карт "2ГИС".

Снегопад начался ночью и продолжается в утренние часы. На улицах образовались сугробы, затрудняющие передвижение пешеходов. В новосибирском Академгородке, находящемся в 30 км от города, у жителей возникли сложности при выходе из подъезда из-за образовавшихся снежных завалов. Заторы образовались на двух мостах через Обь и ключевых магистралях города. Из-за снегопада и повышенного спроса цены на такси резко выросли.

Согласно данным синоптиков, температура воздуха в Новосибирске колеблется около ноля. Ранее в управлении МЧС по региону предупреждали об осадках в виде мокрого снега, усилении ветра и гололедицы 23 и 24 ноября.