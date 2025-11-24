Для семей участников СВО подготовят памятку по противодействию мошенникам

Член комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров подчеркнул, что злоумышленники точно знают размер выплат вдовам или родственникам погибших военных, а такая информация должна защищаться законодательством

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Памятку, в которой будут прописаны рекомендации по противодействию телефонным мошенникам, а также алгоритм действий в случае, если семьи погибших бойцов специальной военной операции (СВО) стали жертвами кибератак, подготовят в Общественной палате (ОП) РФ. Об этом сообщил ТАСС член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Мы подготовим памятку для семей павших участников специальной военной операции, в которой будут представлены рекомендации, как действовать в ситуации, если атакуют мошенники, а также алгоритм действий, куда идти и как действовать, если уже произошел факт мошенничества", - сказал Машаров.

Он отметил, что в ОП поступают обращения от родственников или вдов участников СВО, которые пострадали от организованных преступных сообществ. Схемы, как правило, стандартные: либо звонок от правоохранительных органов - ФСБ, МВД, либо совместная операция с Росфинмониторингом и Банком России. При этом не утрачивает своей актуальности угроза финансовой поддержки ВСУ.

"Но самое важное заключается в том, что мошенники знают, когда и сколько денег получили родственники павшего бойца. Такая информация носит чувствительный характер, и она должна защищаться законодательством РФ, но на практике, как мы видим, ряд положений законов не работает", - продолжил Машаров.

По его словам, из анализа обращений, а также общения с потерпевшими становится очевидным, что некоторые сотрудники кредитных организаций формально выполняют требования законодательства в части предупреждения о том, что человек действует не под воздействием третьих лиц.

"Опрошенные потерпевшие доказывают, что им не задают такие вопросы. При этом, если ограничение звонков в мессенджерах действительно дали положительный эффект, то переписка от имени "государственных органов" продолжается, потом уже идут звонки якобы с номеров стационарных телефонов", - сказал Машаров.