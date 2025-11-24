В Кузбассе мигрантам с патентами запретят работать еще по 18 направлениям

Иностранным гражданам уже запретили трудится в 24 сферах экономики

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 24 ноября. /ТАСС/. Иностранным гражданам запрещено работать в 24 сферах экономики Кемеровской области, с 2026 года список будет расширен до 42 наименований. Об этом сообщил ТАСС губернатор Кузбасса Илья Середюк.

По его словам, запрет на работу мигрантов в отдельных отраслях введен для приоритетного трудоустройства россиян и усиления ответственности работодателей в ряде отраслей экономики. Так, с 1 января 2025 года установлен запрет на привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан, работающих по патенту в 24 видах экономической деятельности, в том числе - в сфере охраны детства, образования, пассажирских перевозок, подбора персонала и здравоохранения.

"В 2026 году планируется не только сохранить существующие ограничения по привлечению к трудовой деятельности иностранных работников, но и расширить перечень видов экономической деятельности, в которых будет введен запрет на привлечение иностранных работников, осуществляющих трудовую деятельность на основании патента, до 42 наименований. Например, производство удобрений и лекарственных препаратов, торговля легковыми и грузовыми автомобилями, производство жидкого топлива, добыча руд, деятельность по медицинскому уходу с обеспечением проживания", - сказал Середюк.

По словам губернатора, при этом в регионе сохраняется дефицит кадров: работодатели предлагают порядка 18 тысяч вакансий. Наибольшая потребность сформировалась в области здравоохранения и социальных услуг (15%), в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности (12%), в строительной отрасли (11%), в сферах транспортировки и обрабатывающего производства (по 8%). Для удовлетворения кадровой потребности в регионе работодателям возмещают затраты по оплате труда отдельных категорий граждан при трудоустройстве, в том числе - при организации стажировки специалистов, не имеющих опыта работы по полученной специальности. Также проводятся мероприятия по переобучению и повышению квалификации по востребованным на рынке труда профессиям.

Кроме этого, гражданам оказывается финансовая поддержка при переезде как внутри региона, так и из других областей для трудоустройства на предприятия Кузбасса, а также при переселении из других государств. Например, в рамках государственной программы содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в Кузбасс в текущем году прибыл 461 соотечественник.