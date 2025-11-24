В Севастополе пострадавшим от атак ВСУ выплатили порядка 100 млн рублей

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Пострадавшие от обстрелов Севастополя украинской стороной получили в сумме уже почти 100 млн рублей, сообщили ТАСС в департаменте финансов региона.

"Выплаты пострадавшим (в том числе понесшим материальный ущерб) от обстрелов со стороны ВСУ осуществляются с 2023 года. За счет бюджетных ассигнований резервного фонда правительства Севастополя выделено 97,3 млн рублей, в том числе в 2025 году по состоянию на 1 ноября выделено 6,5 млн рублей", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Уточняется, что выплаты осуществляются преимущественно за счет резервного фонда правительства Севастополя.

Ситуация в Севастополе

Севастополь несколько раз в месяц подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. И если в этом году для атак используются, в основном, БПЛА и морские беспилотники, то ранее ВСУ применяли также фугасные и кассетные ракеты. С 2023 года из-за атак повреждено несколько зданий, в том числе частных и многоэтажных жилых домов, есть пострадавшие и погибшие. Выплаты осуществляются как за повреждение имущество, так и в качестве компенсаций пострадавшим или же семьям погибших.

Наиболее серьезные последствия повлекла атака 23 июня 2024 года, когда Севастополь подвергся атаке с применением тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре ракеты были сбиты, подрыв пятой произошел над пляжной зоной и парком. В результате более 150 человек пострадали, четверо погибли. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.