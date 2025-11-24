Владельцу "Тайгана" не удалось продать напавшего на него льва

Хищник продолжает жить в сафари-парке

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноября. /ТАСС/. Учредителю и владельцу крымского сафари-парка "Тайган" Олегу Зубкову не удалось продать льва, который напал на него в июне, хищник продолжает жить в "Тайгане". Об этом сам Зубков рассказал ТАСС.

"Я говорил ранее, что мне не очень приятно с ним (напавшим львом) общаться и смотреть ему в глаза, и поэтому если кто-то будет покупать взрослых молодых львов, то я его отправлю в другой зоопарк. Но заказов на львов нет, поэтому он благополучно живет в парке с другими львами", - сказал владелец "Тайгана".

Он добавил, что лев ведет себя как обычно, признаков агрессии не проявляет.

Вечером 22 июня во время кормления хищников на Зубкова напал лев. Его спасли сотрудница зоопарка и турист. В результате нападения Зубков получил повреждения трахеи, мышц шеи, у него была оторвана большая грудная мышца слева. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).