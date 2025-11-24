В Петропавловске-Камчатском перенесли ремонтные работы на центральной улице

Продолжить работы планируют летом 2026 года

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Завершение ремонта улицы Ленинской в Петропавловске-Камчатском перенесено на лето 2026 года. Работы ведутся в рамках реализации мастер-плана по реновации столицы Камчатки, сообщили ТАСС в краевом Минтрансе.

"Дополнительные работы, выявленные в ходе ремонта, а также окончание строительного сезона и снижение температур не позволяют завершить все мероприятия в этом году. Оставшийся объем работ по тротуарам, финишному слою покрытия, установке дорожных знаков и нанесению разметки будет выполнен в дорожно-строительный период следующего года", - рассказали в профильном министерстве.

Ранее сообщалось, что работы будут завершены до конца года. Капитальный ремонт центральной улицы столицы Камчатки ведется в рамках реализации федерального мастер-плана Петропавловска-Камчатского.

Ленинская - центральная улица столицы Камчатки, связывающая густонаселенный Ленинский район с остальной частью города. Из-за ремонта движение на этом участке регулярно парализуют многокилометровые пробки .