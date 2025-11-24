МЖД перевели на усиленный режим работы из-за ледяного дождя

Из-за ухудшения погодных условий на участке Лобня - Бескудниково поезда следуют по одному пути в реверсивном режиме

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ледяной дождь стал причиной перехода Московской железной дороги (МЖД) на усиленный режим работы. На ряде направлений задерживаются поезда для обеспечения работы спецтехники. Об этом ТАСС сообщили в МЖД.

"В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков в виде ледяного дождя Московская железная дорога переведена на усиленный режим работы. В настоящее время на радиальных линиях Мосузла продолжает работать спецтехника, в том числе 24 локомотива, оборудованных вибропантографами, а также специальные установки для очистки контактной сети от гололеда. На ряде подстанций запущены схемы профилактического подогрева контактной подвески", - сказали в МЖД.

Сообщается, что для координации действий по устранению последствий непогоды на МЖД создан оперативный штаб. Принимаются все необходимые меры для стабилизации графика.

Как отметили в МЖД, из-за ухудшения погодных условий в настоящее время на участке Лобня - Бескудниково поезда следуют по одному пути в реверсивном режиме. "В связи с этим в пути задерживаются поезда Савеловского направления и МЦД-1 в сторону Москвы и области. Движение на других радиальных направлениях осуществляется с незначительным отклонением от графика", - добавили в МЖД.

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Москве предстоящим вечером и ночью из-за прогнозируемого ледяного дождя, сообщили ранее ТАСС в Гидрометцентре РФ.