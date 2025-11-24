В Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Уровень действует до 21:00 мск

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявили в Московской области из-за ожидаемого в течение дня усиления ветра. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В течение дня в Подмосковье возможно усиление порывов ветра до 15 м/с, погодный уровень - желтый", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что подобный уровень предупреждает о потенциальной опасности метеорологических условий и в данном случае действует до 21:00 мск.

Между тем до 09:00 мск в Москве действует введенный 23 ноября повышенный оранжевый уровень погодной опасности, связанный с осадками, а именно переходящим в дождь снегом, налипанием мокрого снега на провода и деревья, гололеде, ледяном дожде и гололедице на дорогах. Такой уровень символизирует на прогностических картах опасные условия с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба. В Московской области на тот же период и по тем же причинам вводился желтый уровень.

В течение дня синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют в Москве до плюс 5 градусов, по области - от плюс 1 до плюс 6 градусов. Возможны небольшие, местами умеренные осадки, преимущественно дождь.