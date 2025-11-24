В Неве у Петропавловской крепости нашли каску немецкого солдата

Как отметили в пресс-службе Росгвардии, ранее местность многократно осматривалась, значит шлем принесло сильное течение с мест боев Великой Отечественной войны

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Каску немецкого солдата времен Великой Отечественной войны нашли в акватории Невы у Петропавловской крепости в Петербурге. Как отметили в пресс-службе Росгвардии, шлем принесло сильное течение с мест боев за Ленинград.

"Немецкую каску в акватории Невы у Петропавловской крепости обнаружили водолазы специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии. Штальхельм М40 вермахта в состоянии сильной коррозии был поднят в ходе обследования дна Кронверкского пролива", - говорится в сообщении.

Росгвардеец-водолаз рассказал, что ранее эта местность многократно осматривалась, поэтому нет сомнений, что шлем принесло сильное течение с мест боев Великой Отечественной войны.

Коррозия была настолько сильной, что спустя мгновение после подъема находка буквально развалилась в руках.

Росгвардейцы в целях обеспечения безопасности производят осмотр подводных объектов и конструкций, гидротехнических сооружений, морских судов и дна, нередко находят боеприпасы времен Великой Отечественной войны.