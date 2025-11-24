Причину гибели советской подлодки "Д-1" выяснят с помощью 3D-модели

Для увековечивания памяти 55 погибших моряков-подводников к борту подлодки опустят памятную табличку, а с места, где лежит "Д-1", будут взяты пробы воды и грунта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Причину таинственной гибели советской подводной лодки "Д-1", затонувшей в Мотовском заливе Баренцева моря в 1940 году, планируют выяснить при помощи детализированной фотографической 3D-модели. Ее создадут по итогам глубоководной экспедиции, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Люди моря".

"Экспедиция проводится в рамках проекта фонда "Русские корабли", реализуемого в целях сохранения исторической памяти о русских кораблях и судах и их экипажах. Совместно с партнерами мы успешно провели исследовательские и мемориальные мероприятия в заливе Петра Великого на месте гибели подлодки "М-49", создали ее детальную 3D-модель. Имеющийся опыт позволяет нам продолжать работы в этом направлении и исследовать другие объекты", - привели в пресс-службе слова исполнительного директора фонда "Люди моря" Анны Радьковой.

На основе кадров подводной съемки специалисты создадут 3D-модель подводной лодки, которая поможет историкам установить причины ее гибели. Для обследования корпуса "Д-1" будет использовано уникальное роботизированное оборудование - подводный фотограмметрический комплекс, способный работать на глубинах до 3 м и получать снимки высокого разрешения, что позволит построить трехмерную цифровую модель объекта с глубиной детализации менее 1 см. После всю найденную информацию разместят в открытом доступе на ГИС-портале "Россия - от моря до моря".

Отдельное внимание в программе экспедиции уделено мемориальным мероприятиям. Для увековечивания памяти 55 погибших моряков-подводников к борту подлодки опустят памятную табличку, а с места, где лежит "Д-1", будут взяты пробы воды и грунта.

Проект реализуется фондом "Люди моря" совместно с компанией "Фертоинг", Русским географическим обществом (РГО), Северным флотом и АО "Газпром шельфпроект".

История "Д-1"

Подводная лодка "Д-1" утром 13 ноября 1940 года с 55-ю моряками на борту вышла из главной базы в Мотовский залив на полигон №6 для выполнения учебной торпедной стрельбы.

В назначенный срок субмарина не всплыла и не вышла на связь с базой. Поиски эсминцем "Стремительный", сторожевым кораблем "Туман", а также подлодками и самолетами результатов не дали.

Официальной версией гибели "Д-1" называлось превышение предельной глубины погружения. Среди неофициальных версий бытуют такие причины, как заклинка горизонтальных рулей и внешнее воздействие - торпедирование английской или немецкой подводной лодкой, попадание в минное заграждение или противолодочную ловушку.

Подводная лодка "Д-1" была обнаружена в 2014 году в Мотовском заливе на глубине 256 метров силами Главного управления глубоководных исследований МО РФ (ГУГИ МО РФ).