На Алтае ограничили движение грузовиков и автобусов из-за непогоды

В регионе действует штормовое предупреждение

Редакция сайта ТАСС

БАРНАУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Движение грузовых автомобилей и автобусов ограничили на участке федеральной автодороги Р-256 "Чуйский тракт" из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

"В связи с ухудшением погодных и дорожных условий временно ограничено движение для грузового и пассажироперевозящего транспорта на автодороге Р-256 "Чуйский тракт" с 212-го км (кафе "Облепиха") Первомайского района до 293-го км Троицкого района", - говорится в сообщении.

В Алтайском крае действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, в регионе 24 ноября прогнозируются снег, метели, гололед. Местами ожидается усиление ветра до ураганных значений - 33 м/с и более.