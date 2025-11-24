Волны на Байкале привели к разливу воды на дорогу в туристическом поселке

Как уточнил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, специалисты чистят проезжую часть и посыпают ее песчано-гравийной смесью для повышения сцепления колес автомобилей с дорожным покрытием

ИРКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Сильные волны на озере Байкал повлияли на разлив воды на проезжую часть в поселке Листвянка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Жители и гости Листвянки уже несколько дней обеспокоены тем, что в поселке на дороге вдоль Байкала появилась вода. Конечно, это вызывает осложнение дорожной ситуации. <…> Такое явление <…> вызвано волновым движением на Байкале. Вода выплескивается за ограждение и выходит на проезжую часть. Никакой чрезвычайной ситуации нет. <…> Сейчас главная задача - обеспечить безопасность дорожного движения. Там уже идет работа по расчистке водопропускных труб. Из-за того, что температура воздуха в течение суток опускается ниже нуля градусов, в них образовывается лед. Специалисты его убирают", - написал Кобзев.

На месте работает четыре единицы техники. "Они чистят проезжую часть и посыпают ее песчано-гравийной смесью для повышения сцепления колес автомобилей с дорожным покрытием", - пояснил Кобзев.

Поселок Листвянка расположен на берегу озера Байкал. Это место привлекают туристов благодаря своему месторасположению. В Листвянке находится Байкальская астрофизическая обсерватория.