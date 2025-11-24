Российский Дед Мороз встретился с китайскими школьниками в Даляне

Дети подарили Деду Морозу рисунки на тему русской зимы и спели песню "Журавли"

Редакция сайта ТАСС

© Консульство России в Шэньяне/ ТАСС

ПЕКИН, 24 ноября. /ТАСС/. Прибывший из Великого Устюга в Китай Дед Мороз пообщался с китайскими школьниками и поздравил их с наступающим Новым годом на борту фрегата "Паллада" в китайском городе Далянь (северо-восточная провинция Ляонин). Об этом рассказала ТАСС генеральный консул РФ в Шэньяне Наталья Прыжкова.

"Cегодня школьники двух общеобразовательных школ города Далянь совершили дружественный визит на учебное парусное судно "Паллада", пришвартованное в даляньском порту. Для китайских ребят была подготовлена программа, включавшая мастер-классы по завязыванию морских узлов от российских курсантов, а также встречу с Дедом Морозом, прибывшим в Китай из Великого Устюга", - сообщила дипломат.

По ее словам, в мероприятии приняли участие свыше 70 китайских школьников, они спели Деду Морозу песню "Журавли" на русском языке и подарили рисунки на тему русской зимы. Днем ранее, добавила Прыжкова, в городе Шэньян (северо-восточная провинция Ляонин) Дед Мороза встретился с российскими соотечественниками.

"Оба мероприятия прошли в теплой и дружеской атмосфере. Китайские школьники, как и наши соотечественники, выразили пожелания встречаться с российским Дедом Морозом каждый год. Дедушка Мороз, как нам всем показалось, был очень впечатлен теплой атмосферой, которую создали китайские школьники и пообещал им постараться приезжать в Китай каждый год, но и, конечно, пригласил китайских ребят в Великий Устюг, на что они отреагировали бурной радостью", - рассказала генконсул.

Свое новогоднее путешествие Дед Мороз начал в Пекине, где 21 и 22 ноября в Российском культурном центре встретился с воспитанниками детского сада и учениками школы при посольстве России в КНР. На встречу к главному зимнему волшебнику пришли и китайские школьники, которые изучают русский язык. Ребята подготовили для него сюрприз и исполнили песню "В лесу родилась елочка" на китайском языке.

Следующей точкой маршрута Деда Мороза станет Русский Дом в Индии, где он подарит праздник детям в Нью-Дели.