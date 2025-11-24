Пушилин назвал стабильно тяжелой ситуацию с водой в ДНР

Улучшения ожидаются в декабре - январе, сообщил глава республики

Глава ДНР Денис Пушилин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ДОНЕЦК, 24 ноября. /ТАСС/. Ситуация с водоснабжением ДНР, нарушенным по вине Киева, остается стабильно тяжелой. Улучшения ожидаются в декабре - январе, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"С водой пока еще ситуация стабильно тяжелая, - сказал Пушилин. - Ждем улучшений определенных с учетом переброски, внутренней переброски водоводов уже в декабре - январе, что станет немного легче, по крайней мере для донецко-макеевской агломерации, для енакиевской группы городов, а также для Мариуполя и близлежащих населенных пунктов", - сказал Пушилин.