В Якутии через реку Лену открылась первая ледовая переправа

Толщина льда позволяет передвигаться автомобилям весом не более 3 тонн

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Первая ледовая переправа через реку Лену открылась в Хангаласском районе Якутии, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"Через реку Лену открыта первая ледовая переправа. Сегодня к эксплуатации допустили ледовую переправу между городом Покровск и селом Кердем. Толщина льда позволяет передвигаться по переправе автомобилям весом не более 3 тонн", - говорится в сообщении.

Всего в Якутии официально открыты девять ледовых переправ. В управлении призвали пользоваться только оборудованными переправами. Там напомнили, что за несанкционированный выезд на лед предусмотрена административная ответственность по ст. 9.10 КоАП РС (Я) (выезд транспортного средства на лед в период введенных ограничений, установленных нормативным правовым актом органа государственной власти Республики Саха (Якутия) или органа местного самоуправления).