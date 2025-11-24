Onet.pl: задержанных в Польше в связи со взрывом на ж/д украинцев освободили

Их подозревали в содействии двум другим гражданам Украины, которых заочно обвинили в организации взрыва на железной дороге Варшава - Люблин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Четверо украинских граждан, задержанных в Польше по подозрению в участии в подрыве железной дороги, освобождены. Об этом сообщил интернет-портал onet.pl.

По его данным, задержания были произведены 19 ноября. Двух украинцев задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности, еще двух - полиция.

Всех задержанных польские власти подозревали в содействии двум другим гражданам Украины, которые были заочно обвинены в организации взрыва на железной дороге Варшава - Люблин 16 ноября и которые позже, по версии следствия, покинули польскую территорию через КПП в Тересполе на границе с Белоруссией.

По информации портала, среди задержанных был водитель, который подвез подозреваемых на своем автомобиле.

Как сообщает портал, четверо украинских граждан, фамилии которых не называются, долгое время проживали в Польше и между собой не были знакомы.

Утром 16 ноября в столичном Мазовецком воеводстве машинист поезда обнаружил повреждение железнодорожных путей, ведущих к погранпереходу "Дорохуск" на границе с Украиной. Движение было остановлено, в результате никто не пострадал. 17 ноября польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что рельсы были повреждены в результате взрыва, и назвал инцидент диверсией.