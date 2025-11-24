Глава Камчатки поставил задачу заменить вахтовых работников студотрядовцами

В регионе планируют создать отдельное направление по развитию РСО

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 ноября. /ТАСС/. Губернатор Камчатки Владимир Солодов поставил задачу максимально заменить вахтовых работников в разных сферах студотрядовцами. Для развития движения в регионе при совете по кадрам Камчатского края будет создано отдельное направление по развитию российских студенческих отрядов (РСО), сообщил руководитель регионального отделении студотрядов Алексей Дроздов.

"Губернатор Камчатки поставил задачу замещать вахтовых работников студотрядовцами и в других сферах (не только в путинных отрядах - прим. ТАСС), в первую очередь в строительстве и в туризме", - рассказал Дроздов.

По его словам, только за последние три года число студентов, занятых в этом направлении, выросло с 800 до 4 тыс. Это почти треть от всех, кто приезжает на сезонный промысел в прибрежные поселки. Согласно договоренностям, достигнутым на встрече губернатора Камчатского края Владимира Солодова с командиром Центрального штаба РСО Ярославом Зубащенко, при совете по кадрам в регионе будет создано отдельное направление по развитию РСО. "Это позволит системно укреплять кадровый потенциал Камчатки", - сказал Дроздов.

Также на встрече губернатора Камчатского края Владимира Солодова с командиром Центрального штаба РСО принято решение о запуске конкурса на звание лучшего студенческого отряда с вручением почетного знамени, чтобы поощрить и дополнительно мотивировать талантливую молодежь.

Как сообщили ТАСС в краевом правительстве, студотряды планируют привлекать к строительству нового кампуса для Камчатского государственного университета им. Витуса Беринга. "Стройка - одно из ключевых направлений, и регион заинтересован в участии молодежи", - сказали в правительстве региона.

Там добавили, что камчатское региональное отделение студенческих отрядов осуществляет свою деятельность по шести направлениям: путинное, педагогическое, сервисное, строительное, медицинское, а также в трудовых отрядах подростков. Работать можно в период летних каникул, а также есть вакансии в течение всего года. По итогам 2024 года камчатское отделение РСО стало лучшим на Дальнем Востоке.

О поддержке студотрядов на Камчатке

В 2023 году на Камчатке был принят краевой Закон о государственной поддержке студенческих отрядов. Общественной организации были выделены дополнительные средства из краевого бюджета, которые будут направлены на текущую деятельность студотрядов, на проведение мероприятий, а также на развитие молодежного движения. В настоящее время в Камчатском крае студенческие отряды организованы на базе почти всех вузов и ссузов.