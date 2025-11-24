В Мурманской области несколько школ перевели на дистант из-за морозов

В регионе ожидается до 20 градусов мороза, при прояснениях до минус 27 градусов

МУРМАНСК, 24 ноября. /ТАСС/. Несколько школ в Мурманске, Печенгском и Кольском округах Мурманской области перевели на дистанционный формат обучения из-за сильных морозов. Об этом сообщили в оперштабе региона.

"В связи с устойчивым понижением температуры воздуха на территории региона занятия в отдельных образовательных организациях Мурманской области проводятся в дистанционном формате", - говорится в сообщении.

На дистант были переведены ученики 1-8-х классов школ Молочного, Зверосовхоза, Пушного, Туломы, Верхнетуломского, Кильдинстроя, Шонгуя в Кольском округе, школа №5 в Печенгском округе и начальные классы школы №31 в Мурманске

"Кроме того, Ревдская школа им. В. С. Воронина временно перешла на дистанционный режим обучения в связи с проведением ремонтных работ на магистрали водоканала", - добавили в оперштабе.

По данным синоптиков, в Мурманской области ожидается до 20 градусов мороза, при прояснениях до минус 27 градусов, местами снег, туман, изморозь.