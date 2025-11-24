В Москве около 22 тыс. машин повторно возвращались на штрафстоянки в 2025 году

Заммэра столицы Максим Ликсутов сообщил, что некоторые водители неоднократно нарушают правила парковки

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Около 22 тыс. автомобилей с начала 2025 года повторно перемещались на спецстоянки в Москве. Об этом ТАСС сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

"Автомобилисты, которые оставляют машины в неположенных местах, подвергают опасности всех участников дорожного движения, поэтому их транспорт перемещают на спецстоянки. Некоторые водители неоднократно нарушают правила парковки, им каждый раз нужно оплачивать не только штрафы, но и эвакуацию машин. С начала года выявили почти 22 тыс. авто, владельцы которых являются злостными нарушителями", - сказал Ликсутов.

По словам заммэра, некоторые владельцы парковали автомобили под запрещающими знаками, а также на тротуарах или пешеходных переходах, в связи с чем их транспорт до восьми раз перемещался на штрафстоянки.