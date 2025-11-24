В Подмосковье более 4,5 млн человек вакцинировались от гриппа

Поставить прививку можно в поликлинике по месту прикрепления, мобильных комплексах

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Свыше 4,5 млн жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа, сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения региона.

"Традиционно в осенний период возрастает заболеваемость простудными и вирусными заболеваниями. Чтобы обезопасить себя от гриппа, нужно пройти вакцинацию. Тем более, что вакцины эффективны против всех штаммов, циркулирующих сегодня в Подмосковье. Прививку от гриппа в регионе сделали уже более 4,5 млн человек", - привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.

В пресс-службе добавили, что поставить прививку можно в поликлинике по месту прикрепления, мобильных комплексах. Детское население, помимо поликлиник, вакцинируется в школах и детских садах.

Отмечается, что перед вакцинацией врач проводит осмотр, затем направляет на прививку. Записаться на прием к специалисту можно через портал госуслуг, по телефону 122 или через чат-бот в Telegram.