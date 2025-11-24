В Якутии открылась крупнейшая в регионе поликлиника на 600 посещений в смену

Общая площадь пятиэтажного медицинского комплекса превышает 8,8 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

© Вадим Скрябин/ ТАСС

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. SMART-поликлиника на 600 посещений в смену открылась в Якутске, в торжественной церемонии открытия принял участие глава Якутии Айсен Николаев, председатель совета директоров группы "ВИС" Сергей Ромашов и главный врач Якутской городской больницы № 2 Саргылана Васильева, передает корреспондент ТАСС. В здании разместились детская и взрослая поликлиники, женская консультация.

"За три с небольшим года построено замечательное здание. Это самая большая поликлиника в нашей республике. <...> Из поликлиник [она] оснащена не только самым современным оборудованием, но и выстроена на абсолютно новых подходах. Это все то, что есть в современном российском здравоохранении с точки зрения управления городским здравоохранением, с точки зрения улучшения условий для пациентов. Все в этой поликлинике есть, недаром мы ее называем SMART-поликлиникой", - сказал Николаев в ходе церемонии.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, объект построен по соглашению о государственно-частном партнерстве (ГЧП) между правительством республики и группой "ВИС". Соглашение о ГЧП подписано в ходе Восточного экономического форума в 2019 году. Финансовым партнером выступил Газпромбанк, который обеспечил около 60% финансирования строительства в виде кредитных средств.

По словам Ромашова, поликлиника стала 13-м по счету объектом, построенным в Якутии. "Мы благодарны руководству республики за доверие, которое нам оказано. Этот объект действительно создан по самым современным медицинским технологиям. Здесь находится почти 730 единиц высокого экспертного медицинского оборудования, которое позволит осуществлять диагностику на самом высоком уровне. И, безусловно, это привнесет другое качество жизни для жителей Якутска, - сказал Ромашов. - Еще на протяжении многих лет будем обеспечивать бесперебойную работу этого объекта как частный партнер, сопровождая его техническую подготовленность".

Главный врач больницы подчеркнула, что открытие данной поликлиники - новый этап в развитии здравоохранения в целом в республике. Общая площадь пятиэтажного медицинского комплекса превышает 8,8 тыс. кв. м. В новом здании разместились диагностическое и терапевтическое отделения, клинико-диагностическая лаборатория, отделения лучевой диагностики, восстановительного лечения, кабинет неотложной помощи, дневной стационар и собственный кол-центр. Всего высокотехнологичную медицинскую помощь смогут получить свыше 50 тыс. жителей Якутска.