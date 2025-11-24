В крупнейшей поликлинике Якутии будут проводить реабилитацию участников СВО

Всего к больнице прикрепят около 55 тыс. человек

ЯКУТСК, 24 ноября. /ТАСС/. Реабилитация участников специальной военной операции (СВО) будет организована в крупнейшей в республике SMART-поликлинике, открытие которой состоялось в понедельник в Якутске. Об этом сообщила журналистам главный врач Якутской городской больницы №2 Саргылана Васильева.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, всего к поликлинике будет прикреплено около 55 тыс. человек.

"Мы в своей деятельности уделяли и сейчас будем уделять большое внимание профилактике заболеваний. <...> Далее, мы, конечно же, планируем развивать новые виды медицинской помощи. Это отделение восстановительного лечения, реабилитации. Мы сейчас полностью подготовим пятый этаж под это отделение, будем проводить реабилитацию наших пациентов после стационарного лечения. Это такие больные, как с ишемическим инсультом, болезнями системы кровообращения, и, конечно же, большое внимание нам нужно будет уделить участникам специальной военной операции", - сказала Васильева.

Как добавила главврач больницы, объект построен по индивидуальному проекту. Она отметила, что благодаря вводу объекта значительно улучшатся доступность и качество оказания помощи. "У нас полностью предусмотрено разделение потоков пациентов, поэтому все цифровизовано, везде электронная очередь. Есть возможность у пациентов записаться и через госуслуги, и через кол-центр, и через терминалы", - уточнила она.

Объект находится в Гагаринском округе. По ее словам, для жителей северной части Якутска в поликлинике организована подстанция скорой медицинской помощи. "С завтрашнего дня подстанция скорой медицинской помощи заработает при нашей поликлинике. Наша миссия - это оказание высококачественной медицинской помощи. Сегодня медицина - это проактивная медицина, это пациентоцентричность, и коллектив больницы готов создать самые комфортные условия для профилактики заболеваний и поддержания здоровья жителей города Якутска", - сказала главный врач.