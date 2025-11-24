Москвичам рассказали о развлекательной программе на ВДНХ предстоящей зимой

Ключевой площадкой станет каток

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ледовые шоу, представления уличных театров, перформансы и интерактивы ждут москвичей этой зимой в столичном парке ВДНХ. Об этом сообщила журналистам заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"К началу зимы на ВДНХ подготовили культурную программу. В нее войдут выступления фигуристов, артистов балета и танцевальных коллективов", - сказала она.

Ключевой площадкой станет каток, здесь 28 и 29 ноября будут показывать театральные постановки и акробатические номера. Гости увидят представление с фрагментами из балетов "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Жар-птица". Со сцены также прозвучат музыкальные композиции в исполнении оркестра, рядом установят яркие арт-объекты.

Также 6 декабря на ледовой арене у павильона №1 "Центральный" проведут мастер-классы по хоккею и командные состязания, приуроченные к всероссийскому дню этого вида спорта. 20 декабря рядом с павильоном №57 состоится благотворительный фестиваль, где будет предложено смастерить своими руками подарки для воспитанников социальных учреждений.

Выставки и благотворительная ярмарка

С 25 декабря по 11 января на площади за музеем славянской письменности "Слово" развернется ярмарка. Желающим предложат приобрести украшения для дома, ремесленные товары, сувениры, елочные игрушки и свечи. Здесь же со 2 по 11 января организуют семейную программу с показами мультфильмов и театрализованными постановками.

Кроме того, горожан и туристов ждут более 30 музейно-выставочных площадок ВДНХ. Так, в павильоне №1 "Центральный" можно побывать на выставке "Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея". Среди представленных произведений - картины Аполлинария Васнецова, Василия Сурикова, Василия Верещагина, шедевры иконописи мастеров московской школы и портреты выдающихся жителей столицы XX века. Экспозиция работает до февраля.

Участники экскурсий в центре "Космонавтика и авиация" узнают о том, как встречают Новый год и Рождество на орбитальной станции, а на обзорных прогулках по территории расскажут об истории комплекса, его знаковых достопримечательностях и праздничных традициях.

Подробная информация и расписание мероприятий будут размещены на сайте ВДНХ.