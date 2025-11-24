Журналисты из Африки заявили, что благодаря пресс-туру ТАСС увидели "настоящую Россию"

Представление отличается от того образа, который формируют западные СМИ, отметили сотрудники информационных агентств

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Сотрудники информационных агентств Африки, принявшие участие в пресс-туре "ТАСС - Африка: путь дружбы", поделились с корреспондентом ТАСС своими впечатлениями от посещения РФ. Они подчеркнули, что благодаря пресс-туру смогли получить представление о "настоящей России", которая отличается от того образа, который формируют западные СМИ.

"Я думаю, что благодаря этому туру у вас теперь появились послы, люди, которые могут дать настоящее представление о России, далекое от тех клише и предрассудков, которые часто распространяют западные СМИ. <...>. Мы увидели, что [Россия -] это империя, которая хочет сохранить отношения со всеми своими народами [в рамках] федерации, которая, прежде всего, хочет поддержать свою безопасность", - отметил директор по информации Буркинийского агентства печати Тиладо Аполлинер Абга.

Как указал главный редактор Информационного агентства ДРК Джон Масеби Бомити, пресс-тур "позволил увидеть обычных людей, настоящую жизнь" в России и "завязать близкую дружбу". В свою очередь, заместитель гендиректора Гвинейского агентства печати Махмуд Барри заявил корреспонденту ТАСС, что пресс-тур позволил "увидеть реалии" РФ, а также осознать "стремление России расширять сотрудничество с Африкой и желание властей укреплять связи с африканской прессой".

Руководитель редакции текущей информации Сенегальского агентства печати (APS) Мохамед Тидиан Ндиайе отметил, что западные СМИ "вдалбливают в головы определенный образ России" и, чтобы ему противостоять, добавил он, РФ следует "усилить присутствие в Африке" и активнее продвигать свои СМИ на континенте.

"Этот медиатур позволил нам открыть для себя другую Россию, нежели та, которую нам представляют западные СМИ и Запад в целом. Мы были очень, очень приятно удивлены уровнем организации [пресс-тура] и жизнерадостностью жителей, будь то в Москве, Санкт-Петербурге или Казани", - подчеркнул журналист Альжери Пресс Сервис (APS) Сид Али Хамдуш.

О пресс-туре

Международный пресс-тур для журналистов африканских информационных агентств "ТАСС - Африка: путь дружбы" проходил с 16 по 24 ноября в Москве, Казани и Санкт-Петербурге. В нем приняли участие представители СМИ 10 франкоязычных африканских стран: Алжира, Буркина-Фасо, Бурунди, Гвинеи, ДРК, Камеруна, Нигера, Республики Конго, Сенегала и Туниса. В сопровождении команды ТАСС они посетили ключевые достопримечательности, музеи и университеты трех городов; побеседовали с представителями вузов, СМИ и власти.