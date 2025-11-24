В Москве за ночь выпало 17% от месячной нормы осадков

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, при этом, с начала месяца в осадкомеры метеорологов попало 56 мм осадков, что на 8% больше климатической нормы ноября

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Порядка 9 мм осадков выпало в Москве минувшей ночью, что составляет 17% от месячной нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

"В столице, по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, снег уже сошел. <...> При этом минувшей ночью в Москве выпало 9 мм осадков, что составляет 17% от месячной нормы ноября. При этом, с начала месяца в осадкомеры метеорологов уже попало 56 мм осадков, что на 8% больше климатической нормы ноября", - написал он.