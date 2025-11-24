РФ вновь готова в суде доказать права на особняк на Босфоре

Первое заседание назначено на 9 декабря

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Россия надеется, что очередной судебный процесс, первое заседание по которому назначено на 9 декабря, поставит точку в разбирательствах, длящихся почти два десятилетия, и права РФ на виллу Тарабья на берегу Босфора будут окончательно подтверждены.

"С 9 декабря дело будет рассматриваться заново с учетом всех исторических документов, дипломатической переписки и регистрационных материалов, чтобы установить полную и объективную картину событий", - сообщил ТАСС помощник генерального директора ФГУП "Госзагрансобственность" Владимир Антонов. В 2003 году ФГУП "Предприятие по управлению собственностью за рубежом" Управления делами президента Российской Федерации ("Госзагрансобственность") приняло объект на баланс и управляет им на праве хозяйственного ведения. Собеседник агентства подчеркнул, что российская сторона имеет все доказательства прав на особняк в Стамбуле.

"Дело о вилле Тарабья не ограничивается вопросом права собственности на один объект недвижимости на Босфоре. Оно рассматривается как прецедентное дело, которое проясняет правовой статус дипломатической собственности, наследуемой с османских времен до настоящего времени, а также вопросы наследственного права и межгосударственных сделок с недвижимостью", - сказал Антонов.

История в полтора века

Двухэтажный дом, построенный во второй половине XVIII века на берегу Босфора, с земельным участком в один гектар российское посольство в Константинополе (ныне Стамбул) купило по Высочайшему повелению Императора Александра III в 1886 году. "Однако купчая была оформлена не на страну, а на сотрудника посольства Николая Свечина (по некоторым документам Исвечина), поскольку османским законом было запрещено оформлять имущество на государство. Свечин подписывал бумаги по поручению и от имени России, деньги в размере 3 444 турецких лир на недвижимость выделялись из казны", - рассказал Антонов. Хотя в кадастровых документах Свечин значился как владелец, фактическое право пользования и распоряжения недвижимостью принадлежало дипломатическому представительству Российской империи.

"После смерти Свечина в 1903 году недвижимость с одобрения падишаха Мехмеда V Решада и на основании решения Суда по делам вакуфов (в мусульманском праве имущество, переданное государством или отдельным лицом на религиозные или благотворительные цели - прим. ТАСС) от 1912 года была официально передана в дипломатическое пользование Российской империи, а права СССР на виллу были подтверждены МИД Турецкой Республики", - уточнил помощник генерального директора ФГУП "Госзагрансобственность".

Он подчеркнул, что "с 1886 года пор во все времена вилла Тарабья открыто использовалась по назначению для целей внешнеполитических ведомств России и СССР", но юридический казус, имевший место полтора века назад, стал поводом для многочисленных судебных разбирательств в XXI веке.

В 2000-х годах район Тарабья - один из старейших в Стамбуле - стал предметом всесторонней проверки кадастровых данных и документов о праве собственности, юристы Министерства финансов и казначейства Турции подали ряд коллективных исков для регистрации в собственности государства объектов недвижимости, находящихся в этом районе и имеющих спорный статус частной собственности. Так, в 2008 году в суд Стамбула был подан иск о признании права турецкого правительства на виллу и аннулировании записи о Российском посольстве в регистрационных документах на особняк.

Россия долго отказывалась вступать в процесс, заявляя о неподсудности дипломатической собственности. "Но неожиданно в борьбу за премиальный объект недвижимости, который сейчас оценивается более, чем в $25 млн, после века молчания вступили живущие во Франции наследники того самого клерка посольства Свечина. Как выяснилось, сведения о его правах на объект так и остались значиться в фирмане - свидетельстве о праве на виллу", - объяснил Антонов. Поэтому, по его словам, Россия была вынуждена вступить в процесс.

Методы юридической борьбы

Рассмотрение растянулось на годы. В дальнейшем в деле всплыл некий договор аренды объекта, на основании которого адвокаты известного турецкого бюро "Алташ", ранее защищавшие Россию в процессе, открыли в особняке свое адвокатское бюро. "Российская Федерация заявила, что все эти действия были совершены без ее ведома и согласия, а в представленных документах содержатся поддельные печати и подписи", - сообщил помощник генерального директора ФГУП "Госзагрансобственность", уточнив, что по этому факту в Москве возбуждено и расследуется уголовное дело.

Кроме того, в 2024 году аффилированная с турецким бюро "Алташ" компания Yapiturk подписала предварительное соглашение с наследниками Свечина о покупке виллы в случае их победы в суде.

1 ноября в турецком издании Sabah опубликован материал о завершении судебного процесса в пользу Свечиных. "Такое решение, действительно, было принято 20-м судом общей юрисдикции Стамбула в январе этого года, однако Стамбульский региональный суд с сентябре отменил его и направил дело на новое рассмотрение. В частности, апелляционная инстанция установила, что в ходе судебного разбирательства были допущены ошибки и не были в достаточной мере исследованы архивы", - подчеркнул собеседник ТАСС. Поскольку упоминаемые в статье факты были искажены и "не имеют ничего общего с действительностью" по требованию посольства РФ в Турецкой Республике и адвоката Явуза Селима Сарыибрахимоглу, представляющего сейчас российскую сторону, 18 ноября Sabah опубликовало официальное опровержение информации.

Сейчас дело повторно направлено в 20-й гражданский суд первой инстанции Стамбула, первое заседание нового судебного разбирательства назначено на 9 декабря. Предполагается, что суд проведет всестороннюю оценку доказательств - от османских архивных документов до кадастровых записей республиканского периода, от дипломатической переписки до наследственных документов.