В Алтайском крае восстановили движение грузовиков и автобусов на Чуйском тракте

Ограничение движения вводилось в связи с ухудшением погодных условий

БАРНАУЛ, 24 ноября. /ТАСС/. Движение грузовых автомобилей и автобусов восстановили на участке Чуйского тракта в Алтайском крае. Об этом сообщили в Госавтоинспекции края.

"С 16:00 (12:00 мск. - прим. ТАСС) открыто движение транспорта на автодороге Р-256 "Чуйский тракт" с 212 км (кафе "Облепиха") Первомайского района до 293 км Троицкого района", - сообщили в ведомстве.

Ограничение движения вводилось в связи с ухудшением погодных условий. По данным синоптиков, в регионе 24 ноября прогнозируются снег, метели, гололед. Местами по краю ожидается усиление ветра до ураганных значений - 33 м/с и более.