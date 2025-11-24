В Оренбурге завели дело против продавца магазина, запершей проверяющих

В помещении торговой точки четверых сотрудников областного Роспотребнадзора удерживали более пяти часов

Редакция сайта ТАСС

© СУ СК России по Оренбургской области/ ТАСС

ОРЕНБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Продавца магазина в Оренбурге задержали в качестве подозреваемой по уголовному делу о незаконном лишении свободы после того, как она заперла в помещении торговой точки четверых сотрудников областного Роспотребнадзора. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Южному административному округу города Оренбург СУ СК России по Оренбургской области в порядке ст. 91 УПК РФ задержана продавец одного из магазинов Оренбурга. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении двух или более лиц - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, женщина осуществляла торговлю продукцией легкой промышленности в магазине на улице Комсомольской, принадлежащем ее мужу. Когда на место прибыли сотрудники регионального Роспотребнадзора, продавец решила воспрепятствовать проведению контрольно-надзорного мероприятия. Она закрыла ключом входную дверь магазина и заблокировала выход четверым сотрудникам организации. В помещении торговой точки проверяющих удерживали более пяти часов.

"Преступные действия обвиняемой были пресечены сотрудниками ОМОН Росгвардии по Оренбургской области и регионального СК России. В настоящее время следователями женщине предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния. По ходатайству следователя ей избрана мера пресечения", - уточняется в сообщении.