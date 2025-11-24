В Калининграде создали кокошник из более 1 тыс. элементов янтаря

Весит готовое изделие 243 г

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 24 ноября. /ТАСС/. Символ русского национального костюма - кокошник - создали мастера Калининградского янтарного комбината (входит в госкорпорацию "Ростех"). Для изготовления этого красочного старинного женского головного убора потребовалось 1 145 янтарных элементов, каждому из которых около 50 млн лет, сообщила пресс-служба предприятия в своем Telegram-канале.

"Кокошник полностью состоит из натурального балтийского янтаря, добытого на крупнейшем в мире Приморском месторождении на побережье Балтийского моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что современная версия старинного русского головного убора собрана из 1 145 янтарных деталей - круглых и граненных бусин, а также кабашонов - камней, которые после обработки приобретают гладкую выпуклую поверхность. В кокошнике представлены основные природные оттенки солнечного камня - от редкого белого до более распространенных медового и коньячного. Весит готовое изделие 243 г.

"Для нас янтарный кокошник - это диалог эпох. Мы сохранили форму и дух национального головного убора, но наполнили его совершенно новым содержанием и материалами. Янтарь благодаря своей пластичности и солнечной энергии идеально вписался в эту концепцию. Мы использовали специальные технологии обработки янтаря, которые позволили подчеркнуть природную красоту камня и передать глубину цвета. Такое изделие может стать как главным акцентом национального костюма, так и утонченным дополнением к современному наряду", - отметила заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности Калининградского янтарного комбината Майя Скворцова, слова которой приводит пресс-служба.

Янтарный кокошник был представлен на модном показе IV Международного форума "Содружество моды", который завершился в конце минувшей недели в Санкт-Петербурге. В компании с основным символом русского национального костюма на подиуме также были продемонстрированы современные варианты обруча для волос - ободки, расшитые натуральным янтарем.

Калининградский янтарный комбинат госкорпорации "Ростех" - одно из самых современных производств в России и единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча и переработка янтаря, возраст которого составляет порядка 50 млн лет. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление госкорпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Восточная" и аукционах для переработчиков.