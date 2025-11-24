На Кубани осудили организаторов финансовой пирамиды

Ущерб от действий мошенников превысил 870 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Епанчинцев/ ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 24 ноября. /ТАСС/. Суд в Краснодаре признал виновными в мошенничестве пятерых организаторов кредитного кооператива "Сберегательный союз", работавшего по принципу финансовой пирамиды. Жертвами мошенников признаны почти 1,2 тыс. человек, а ущерб превысил 870 млн рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Октябрьский районный суд г. Краснодара огласил приговор в отношении Рафаэля Бабаева, Владислава Хачияна, Юрия Пышина, Оксаны Гребенщиковой и Игоря Герасимова. Все они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Осужденным назначены наказания в виде лишения свободы: Бабаеву - на срок 9 лет 10 месяцев, Хачияну - на срок 7 лет, Пышину - на срок 4 года 6 месяцев, Гребенщиковой - 5 лет, Герасимову - 4 года 1 месяц", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что осужденных взяли под стражу в зале суда, отбывать наказание они будут в колонии общего режима. Ранее в качестве обеспечительных мер для дальнейшего возмещения ущерба потерпевшим суд арестовал имущество обвиняемых более чем на 870 миллионов рублей.

Кооператив функционировал с 2014 по 2019 годы, вкладчиков привлекали высокими процентными ставками вложений - около 13%. Организация меняла названия - вначале она называлась "Мой вклад", а в дальнейшем "Сберегательный союз". Фактически кооператив работал по принципу финансовой пирамиды, то есть выплата процентов по вкладам осуществлялась за счет привлечения средств новых вкладчиков.