Петербуржцев предупредили о новой схеме мошенничества с фейковыми ДТП

При помощи ИИ злоумышленники подделывают фотографии аварий для оформления страховых выплат

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Полиция предупредила жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области о новой мошеннической схеме в сфере автострахования. При помощи искусственного интеллекта злоумышленники подделывают фотографии дорожных аварий для оформления страховых выплат, сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального ГУ МВД России.

"По данным Росгосстраха, в сети появились недорогие предложения "сделать фото разбитой машины" для получения [выплат] ОСАГО/КАСКО. Страховые компании предлагают клиентам самостоятельно фиксировать повреждения через цифровые сервисы. К сожалению, этим уже пользуются злоумышленники, поэтому и водителям, и страховщикам нужно быть внимательнее", - рассказали в полиции.

Водителям правоохранители рекомендуют самим снимать последствия ДТП на месте с нескольких ракурсов и в хорошем освещении, при этом фиксировать на фото не только повреждения, но и окружающую обстановку (дорожные знаки, положение машин), записывать короткие видео (их сложнее подделать), сохранять оригиналы кадров, не пересылая их через сомнительные сервисы. Не менее важно зафиксировать время, место, имена свидетелей и номера других автомобилей. Связываться со страховыми компаниями в полиции советуют только через официальные каналы.

Страховщикам же рекомендуется проверять метаданные фото и запрашивать дополнительные материалы (видео, фото с другой перспективы), внедрять инструменты определения фейковых изображений и алгоритмы проверки целостности файлов, а также обучать клиентов стандартам фотофиксации ДТП и правилам подачи заявлений. При появлении подозрений необходимо зафиксировать факты и направить материалы для проверки в компетентные органы.