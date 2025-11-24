Собянин: строительство станции метро "Достоевская" выполнено на треть

Для ускорения процесса соорудили четыре шахтных ствола для транспортировки материалов и оборудования на глубину

Редакция сайта ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Строительная готовность станции "Достоевская" Кольцевой линии Московского метрополитена достигла 35%. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Продолжаем масштабный проект строительства станции "Достоевская" Кольцевой линии метро - ее готовность уже 35%. Впервые за последние 70 лет на этой исторической ветке появится новый станционный комплекс. Задача очень сложная, так как работы ведем в самом центре города - в плотной застройке, рядом с действующими линиями метро, множеством инженерных коммуникаций и подземными водами. Приходится применять горный способ проходки - с использованием средств малой механизации. По сути, работа выполняется практически вручную", - написал мэр.

Он уточнил, что для ускорения процесса соорудили четыре шахтных ствола для транспортировки материалов и оборудования на глубину. Комплекс "Екатерина" начал проходку пятого вертикального ствола для системы вентиляции будущей станции, работы должны завершиться до конца года.

"Достоевская" расположится между "Новослободской" и "Проспектом Мира" - на пересечении улиц Самотечной и Дурова. Она станет 13-й станцией Кольцевой линии метро. Будет два вестибюля. Подземный - под улицей Дурова, где она пересекается с Делегатской. И наземный - рядом с "Олимпийским", на перекрестке улицы Дурова и Олимпийского проспекта", - добавил Собянин.

По его словам, с открытием "Достоевской" улучшится транспортная доступность трех районов центра Москвы - Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи. Удобнее будет добираться до "Олимпийского", Центрального дома Российской армии, Театра Российской армии. Свободнее станет в вестибюлях станций "Проспект Мира" Кольцевой и Калужско-Рижской линий.