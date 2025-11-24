В МВД предупредили о росте мошеннической активности в сезон распродаж

В ведомстве отметили, что целенаправленные атаки были зафиксированы "Почтой Mail", "Лабораторией Касперского" и "Мегафоном".

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Злоумышленники в преддверии сезона распродаж все чаще переходят от массовых рассылок к целенаправленным, персонализированным атакам. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"В преддверии сезона распродаж предупреждаем о росте мошеннической активности", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что целенаправленные атаки были зафиксированы "Почтой Mail", "Лабораторией Касперского" и "Мегафоном".

Так, по данным "Почты Mail", объем фишинга вырос на 10% по сравнению с прошлым годом. Наиболее распространены поддельные розыгрыши от маркетплейсов, фейковые реферальные письма и сайты, копирующие интерфейсы популярных онлайн-магазинов. "Мегафон" отмечает сохраняющуюся активность в сфере телефонного фишинга и фейковых промоакций, а "Лаборатория Касперского" сообщает, что спам на русском языке с упоминанием "черной пятницы" в октябре 2025 года увеличился почти в 9 раз по сравнению с октябрем 2024.

"Будьте особенно внимательны при переходе по ссылкам", - призвали в киберполиции, отметив, что они могу содержаться в письмах, только имитирующих известные бренды или срочные уведомления. В УБК посоветовали вводить адрес сайта вручную или использовать закладки, а не кликать по полученным ссылкам.