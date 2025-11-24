Пассажирам Astoria Grande вернули стоимость несостоявшихся экскурсий

Лайнер ранее не смог войти в порт Стамбула и вернулся обратно в Сочи

СОЧИ, 24 ноября. /ТАСС/. Судовладелец вернул стоимость экскурсий пассажирам международного лайнера Astoria Grande, который в рамках завершения двухнедельного круиза не смог войти в порт Стамбула и вернулся обратно в Сочи. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе судоходной компании "Аквилон", которая является генеральным агентом по продажам и продвижению Astoria Grande.

Лайнер ранее не смог зайти в порт Стамбула в рамках завершения двухнедельного круиза и проследовал обратно в Сочи по расписанию. Портовые власти не предоставили разрешение на швартовку судна без разъяснения причин. Всего, по данным судоходной компании "Аквилон", на борту лайнера было 620 пассажиров и порядка 430 членов экипажа.

"Компенсациями занимался судовладелец. Насколько нам известно, там был возврат стоимости несостоявшихся экскурсий, €50 на бортовой счет и скидка в 25% на покупку следующего круиза", - сказали в пресс-службе.

Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019 и 2022 годах. Лайнер соответствует мировым стандартам круизной индустрии и осенью 2021 года получил пятилетнюю сертификацию международного классификационного морского общества DNV GL. Лайнер совершает еженедельные морские круизы из Сочи с июля 2022 года.