В Харькове используют мирных жителей в качестве живого щита в военном госпитале

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Власти Харькова размещают тяжелобольных мирных жителей в военном госпитале, чтобы якобы минимизировать угрозу ударов российских войск. Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел военно-гражданской администрации (УВД ВГА) Харьковской области.

"В Харьковской области растет социальная напряженность, связанная с ситуацией в системе здравоохранения. На фоне резкого роста цен на медицинские услуги в областной больнице, местные жители столкнулись с еще одной необычной мерой: наиболее тяжелых пациентов начали размещать в рядом расположенном военном госпитале. По данным источников, это делается для минимизации угрозы ракетных ударов со стороны ВС РФ", - говорится в сообщении.

В УВД ВГА уточнили, что решение о переводе нестабильных больных в учреждение военного ведомства было принято командующим группировкой объединенных сил Михаилом Драпатым и руководством подконтрольной Киеву областной военной администрации во главе с Олегом Синегубовым.

Также сообщается, что на фоне общей ситуации в здравоохранении этот шаг воспринимается населением негативно. Недовольство жителей, отмечают в УВД ВГА, подпитывается высокими расценками на лечение в областной больнице: один день пребывания в общей палате Харьковской областной клинической больницы без учета стоимости лекарств обходится в 1 тыс. гривен. "Среди населения распространяется мнение, что завышенные цены являются преднамеренной мерой для снижения нагрузки на медучреждение и искусственного сокращения потока пациентов", - добавили в управлении.