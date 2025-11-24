В Москве прошло открытие инклюзивного форума "Открыто для всех"

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева отметила, что субъекты РФ сегодня активно участвуют в формировании модельной программы по комплексной реабилитации

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Открытие первого всероссийского инклюзивного форума "Открыто для всех", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, состоялось в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Я горжусь тем, что мы сегодня <...> обсуждаем вопросы, связанные с созданием инклюзивного общества. <...> Уже не один год реализуется программа "Доступная среда", и когда мы говорим о доступной среде, это, конечно, не только пандусы и не столько пандусы - это культура отношения, культура коммуникации, возможности образования, возможности ранней помощи, возможности реабилитации, <...> вернуться в трудовую деятельность, иметь возможность заниматься тем, что тебе нравится, то, что ты можешь, что тебе приносит удовольствие. <...> И мы должны вместе сегодня обсуждать, какие проблемы остаются, вместе предлагать их решение. <...> Я уверена, что наша платформа, форум "Открыто для всех", действительно станет действенной площадкой для выработки новых технологичных инновационных решений по созданию возможностей для людей с инвалидностью", - сказала на открытии форума генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Она отметила, что в рамках всероссийской недели "Открыто для всех", которая пройдет с 24 по 30 ноября в регионах РФ, будет проведено более 600 мероприятий, направленных на развитие инклюзии и повышение качества жизни людей с инвалидностью. "Сегодня <...> задача перед модераторами - объединить предложения, куда идти дальше, что нам необходимо сделать дальше. И мы как организаторы обещаем, что все ваши предложения будут представлены руководству страны, президенту РФ в рамках наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив", - подчеркнула Чупшева, отметив, что одним из ключевых направлений АСИ является создание возможностей для людей с инвалидностью.

Также она добавила, что субъекты РФ сегодня активно участвуют в формировании модельной программы по комплексной реабилитации. "Я очень рада, что сегодня уже 1,5 тыс. специалистов в этой сфере проходят современные технологии обучения, делятся лучшими региональными и международными практиками друг с другом. И мы, конечно, уверены, что таких специалистов в нашей стране будет намного больше", - сказала генеральный директор АСИ.

Всероссийский инклюзивный форум "Открыто для всех" проходит в Москве 24-25 ноября 2025 года, основной площадкой выступает пространство Кибердом. Деловая программа включит более 20 дискуссий по вопросам создания безбарьерной среды, реабилитации, образования и трудоустройства, а также социализации и досуга человека с инвалидностью. Особое внимание будет уделено вопросам поддержки участников СВО и членов их семей. В завершение мероприятия состоится торжественная церемония вручения премии "Открыто для всех".

