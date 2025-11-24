Кевин Спейси отрицает, что стал бездомным

Американский киноактер отметил, что после публикации статьи ему написали множество поклонников, желающих узнать о его состоянии

Кевин Спейси © Dan Kitwood/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 24 ноября. /ТАСС/. Американский киноактер Кевин Спейси отрицает информацию о том, что он бездомный. Об этом он заявил в X.

"Из-за недавних статей, в которых утверждается, что я бездомный, я должен отреагировать. <...> Мы все знаем, что есть много тех, кто правда живет на улице или в своей машине или находится в тяжелом финансовом положении, и я от всей души им сочувствую. Но из самой статьи понятно, что я не один из них. И я не пытался утверждать обратное", - сказал Спейси. Актер отметил, что после публикации статьи ему написали множество поклонников, желающих узнать о его состоянии. "Жаль, что The Telegraph решила испортить работу своего собственного журналиста, используя намеренно вводящий в заблуждение заголовок ради просмотров", - резюмировал Спейси .

Ранее газета The Telegraph опубликовала интервью с актером, в котором утверждала, что он после скандалов о сексуальном домогательстве оказался без определенного места жительства.

Спейси - актер и режиссер, обладатель двух премий "Оскар", звезда популярного американского сериала "Карточный домик". В 2017 году он оказался в центре громкого скандала в США после того, как американский актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Позднее с аналогичными обвинениями выступили еще около 30 человек. Из-за скандала Спейси остался без работы.