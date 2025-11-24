В регионах ЦФО прогнозируют дожди, мокрый снег и гололедицу

Речь идет, в частности, о Костромской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, а также гололедицу в части регионов Центрального федерального округа (ЦФО), в том числе в Костромской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях. Об этом сообщается на сайтах местных гидрометцентров и региональных управлений МЧС.

"По сообщению Костромского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром и днем 24 ноября в Костроме и по области ожидаются ледяной дождь, мокрый снег, местами сильные, налипание мокрого снега, гололед. Усиление юго-восточного ветра порывами 12-17 м/с", - отмечается на сайте регионального управления МЧС по Костромской области.

По информации гидрометцентра Ивановской области, в понедельник в регионе местами ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, дождя, также гололед. В Воронежской области до конца ноября сохранится теплая погода с небольшими дождями, воздух прогреется до плюс 11 градусов, в Липецкой области будет чуть прохладнее - до плюс 8 градусов, с более интенсивными осадками. Мокрый снег и облачная погода также ожидаются в Орловской и Ярославской областях, минимальная температура воздуха ночью в регионах будет колебаться от минус 5 градусов до 0 градусов.

Небольшие, местами умеренные дожди и похолодание ожидаются на территории Белгородской области, во Владимирской области - всю неделю до выходных температура воздуха будет отрицательная. По информации Смоленского ЦГМС, днем 24 ноября в регионе ожидается ухудшение погоды: пройдут интенсивные осадки в виде мокрого снега, возможны отложения льда на проводах и деревьях. Отдельные районы региона накроют густые туманы с ограниченной видимостью от 200 до 700 м. На дорогах возможна гололедица, особенно на сложных участках трасс.

Тамбовская область остается во власти антициклона, температура воздуха днем достигнет плюс 8 градусов. После обеда ожидаются осадки в виде интенсивного дождя, который продлится до позднего вечера.