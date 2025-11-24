В Петербурге показали портреты героев СВО из Донецка

Визуальный экспозиционный ряд выставки дополнят истории бойцов, прочитанные донецкими радиоведущими

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Портреты 30 героев, защищавших Донбасс с 2014 года, из собрания Донецкого республиканского художественного музея показали широкой публике на выставке в Государственном музее политической истории России в Петербурге. От этом рассказала на пресс-конференции в ТАСС заместитель директора по научной работе Донецкого республиканского художественного музея Наталья Воропаева.

"История СВО неотъемлемо связана с историей участников, бойцов российской армии. Открытие выставки пришлось на день рождения Суворова. Это многозначительно для жителей Донбасса, потому что люди последнее время живут знаками. <…> 30 представленных портретов - это участники СВО, дончане, ребята мирных профессий, которые встали на защиту Родины в 2014 году", - сказала Воропаева.

На выставке "НебоСВОд Донбасса" представлены портреты: первого главы ДНР Александра Захарченко, ополченца, основателя и командира батальона "Сомали" Михаила Толстых, основателя и командира батальона "Спарта" Арсена Павлова, первого военнослужащего ДНР, удостоенного звания Героя России (посмертно), Владимира Жоги и единственной женщины-командира, Героя ДНР и Героя России Ольги Качуры.

Авторы портретов - 13 московских живописцев. В большинстве своем - мастера Студии военных художников имени М. Б. Грекова. Визуальный экспозиционный ряд выставки дополнят истории бойцов, прочитанные донецкими радиоведущими. Также посещение временной экспозиции будет включено в обзорную экскурсию по Государственному музею политической истории России. Представленные сегодня публике 30 портретов - лишь малая часть коллекции, переданной меценатом в художественный музей Донецка. Сейчас коллекция из 295 портретов проходит атрибуцию. Активное участие в этой работе принимают участники Движения первых.

Следующие 25 портретов покажут широкой публике на выставке в Мариуполе.

"НебоСВОд Донбасса" будет открыта до середины февраля 2026 года.

О музее

Государственный музей политической истории России - первый музей в стране, посвященный истории революционного движения конца XIX - начала XX веков. Музей был основан 9 октября 1919 года в преддверии двухлетней годовщины октябрьского вооруженного восстания 1917 года. Сегодня экспозиция музея охватывает общественно-политическую историю России со второй половины XVIII века до наших дней. Его фонды насчитывают около 500 тыс. единиц хранения: документы, киноматериалы, фотографии, аудиозаписи, биографические материалы, плакаты и афиши, редкие книги.