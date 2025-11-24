Semafor: Трамп добивается возрождения франшизы боевиков "Час пик"

По данным собеседника издания, президент США лично пытается убедить в этом одного из владельцев Paramount Skydance Ларри Эллисона

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп добивается возрождения франшизы комедийных боевиков "Час пик" (Rush Hour) с Джеки Чаном и Крисом Такером. Об этом пишет портал Semafor со ссылкой на источник.

Как отмечает издание, Трамп всегда проявлял внимание к медиабизнесу. В частности, он долгое время конфликтует с либеральными СМИ, ведущими вечерних шоу, а также привнес "свой особый, чрезмерно мачистский стиль конца 20 века" в политику, приглашая на свои мероприятия звезд 1980 годов Сильвестра Сталлоне, Майка Тайсона, Халка Хогана.

Теперь президент хочет дать новую жизнь нашумевшим комедиями и боевикам этой эпохи, пишет портал. Особый интерес он проявляет к серии фильмов "Час пик". По данным собеседника издания, знакомого с переговорами, Трамп лично пытается убедить одного из владельцев Paramount Skydance Ларри Эллисона возродить эту франшизу.

"Час пик" стал одним из хитов кинопроката 1998 года, у него вышло два продолжения в 2001 и 2007 годах. Рассматривалась возможность съемок четвертой серии, при этом по одной из задумок ее действие могло проходить в Москве, но проект в итоге не был реализован. По данным портала, причиной стали обвинения в сексуальном насилии и домогательствах в адрес режиссера Бретта Ратнера. Киностудии отказывались сотрудничать с режиссером на фоне обвинений. Ратнер работает с первой леди Меланией Трамп над документальном фильме о ней для стримингового сервиса Amazon Prime.

Права на франшизу "Час пик" принадлежат Warner Bros. Discovery. Медиаконгламерат Paramount Skydance пытается купить эту компанию. Как ранее сообщала газета The Guardian со ссылкой на источники, Белый дом предпочел бы, чтобы такая сделка состоялась. В администрации Трампа рассчитывают, что в таком случае Эллисон проведет перестановки на телеканале CNN, который входит в Warner Bros. Discovery, писала газета.