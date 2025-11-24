Статья

Что делать, если человек провалился под лед

Каждую зиму спасатели в разных регионах России фиксируют множество случаев, когда люди по неосторожности проваливаются в ледяную воду. Это и поклонники зимней рыбалки, и те, кто спешат и выбирают небезопасный путь, и просто любопытные, которые хотят проверить первый, еще тонкий лед. Рассказываем, как действовать грамотно в критической ситуации и чем свидетели происшествия могут помочь пострадавшему

Редакция сайта ТАСС

© Александр Колбасов/ ТАСС

Почему лед бывает коварен

Прочный лед формируется постепенно и неравномерно: сначала вдоль берегов и только потом в центре водоема. Реки, где есть течение, замерзают медленнее, чем стоячая вода.

Самые опасные участки остаются там, где бьют родники, впадают ручьи или льются промышленные стоки. Подвижная вода подтачивает лед снизу, делая его рыхлым и непрочным. Таким же он долго остается у мостов, свай, под береговыми кустами, где задерживается тепло.

Также опасны оттепели. Даже при ночных минусовых температурах дневное солнце способно разрушить структуру льда. Он мутнеет, становится зернистым, теряет прочность. Вечером, когда температура снова падает, поверхность замерзает, создавая обманчивое ощущение надежности. На таком льду чаще всего и случаются провалы.

Правила безопасности на льду

Безопасней всего вообще не выходить на лед, если без этого можно обойтись. Если же выход неизбежен, необходимо заранее изучить особенности водоема: где течение, где промоины, как ведет себя лед при перепадах температур.

Прочный лед имеет голубоватый или зеленый оттенок и характерный звон при ударе. Белый, матовый или серый лед всегда тоньше. Для уверенности можно использовать пешню или палку. Ударьте ею по льду перед собой. Заметно движение воды? Выходить на лед нельзя. Если вы уже на льду, возвращаться к берегу нужно, не отрывая ноги и передвигая их скользящими движениями, чтобы нагрузка была равномерной.

Для одного человека безопасная толщина льда от 7 см, для группы — от 15 см. Машинам и снегоходам выезжать на лед категорически нельзя, если нет официального разрешения и проверки спасателей. Безопасной для машин считают толщину не меньше 30 см.

Перед выходом на водоем стоит продумать экипировку. Обязательно нужны надежная обувь, шапка, варежки. Рюкзак должен быть достаточно легким и удобным, чтобы его можно было быстро сбросить. Полезно иметь с собой веревку длиной 10–15 м и простейшие самоспасатели — короткие палочки с гвоздями на концах, которые помогут выбраться из воды.

Идти по льду нужно медленно, не отрывая ног от его поверхности. Если слышны треск или звуки, похожие на хлопки, — немедленно разворачивайтесь и двигайтесь в обратном направлении, лучше ползком.

Особенно важно, чтобы родители объяснили детям, что игры у полыньи или катание на тонком льду очень опасны. Хорошо, если школа или кружок проводят занятия по безопасности зимой — такие знания реально спасают жизни.

Что делать, если провалился под лед

Лед ломается с громким треском, человек падает в ледяную воду, дыхание перехватывает — и очень сложно в такой момент не запаниковать. Однако именно в эти секунды критически важно сохранить контроль.

Руки нужно широко раскинуть в стороны, чтобы не погрузиться в воду полностью. Держите голову над водой, насколько это возможно, — основная теплопотеря происходит именно через нее. Не барахтайтесь, сократите движения до минимума, чтобы не усиливать подачу холодной воды из нижних слоев к верхним. Избавьтесь от рюкзака, сумки, тяжелой одежды, особенно если чувствуете, то она тянет вас под воду.

Не пытайтесь тут же встать на лед или выламывать его перед собой — это только увеличит полынью. Выберите то направление, откуда вы пришли: там лед уже выдерживал ваш вес. Обопритесь о кромку льда локтями, но не переносите на нее вес тела. Вытяните ноги и примите горизонтальное положение. Помогайте себе такими движениями, будто бы вы плывете. Когда грудь окажется на льду, закиньте на него одну ногу. Начинайте перекатываться, переворачиваясь через себя. Ни в коем случае не поднимайтесь и старайтесь откатиться подальше от кромки. Потом отползайте на несколько метров лежа и только затем приподнимайтесь и двигайтесь к берегу.

Оказавшись на суше, нужно как можно быстрее снять мокрую одежду и выжать ее. Если есть возможность — укутаться в сухое, если нет — снова надеть выжатую одежду. Теперь нужно как можно быстрее обратиться за помощью.

Оказание помощи провалившемуся под лед

Человеку, оказавшемуся свидетелем несчастного случая, важно не действовать сгоряча и сохранять самообладание. Самая распространенная ошибка — немедленно броситься к тонущему. В девяти случаях из десяти в результате этого спасающий сам оказывается в воде.

Первое, что нужно сделать, — это позвать на помощь: крикнуть людям поблизости, позвонить по номеру 112, сообщить, что человек провалился под лед. Пока помощь в пути, можно попытаться спасти человека самостоятельно, но только с соблюдением мер безопасности.

Приближаться к пострадавшему следует ползком, на животе, чтобы распределить вес по большей площади. Необходимо найти любой длинный предмет: веревку, палку, лыжи, санки, ремень. Можно также связать несколько предметов, скажем, ремни или шарфы. Между спасающим и пострадавшим должно оставаться хотя бы 4–5 м.

Подручное средство нужно кинуть в полынью, чтобы человек мог за него ухватиться. Тяните медленно, без рывков, поддерживая голосом: человек в воде испытывает шок, и спокойный, уверенный голос поможет ему действовать правильно и не паниковать. Когда пострадавший подберется к краю, попросите его лечь на живот и выбираться так, как описано в предыдущем разделе.

Когда человек окажется на льду, не поднимайтесь, а отползайте вместе, пока не доберетесь до прочного участка. Только потом помогайте ему встать и двигайтесь к берегу.

Как помочь пострадавшему

После спасения счет идет на минуты, поскольку при отрицательных температурах переохлаждение может развиваться стремительно.

Сразу же помогите пострадавшему переместиться в теплое место: в машину, дом, подъезд. Мокрую одежду нужно снять, насухо вытереть кожу и укутать пострадавшего в сухие вещи.

Если человек дрожит, не может говорить, жалуется на онемение, сонливость или у него посинели губы — срочно вызывайте скорую помощь. Растирать кожу снегом или грубо массировать нельзя, это может повредить капилляры. Согревать следует постепенно, прикладывая теплые руки, а лучше — грелки или бутылки с теплой водой через тонкую ткань к груди, паху или подмышкам.

Если пострадавший в сознании и контролирует себя, дайте ему теплое питье: чай, компот, воду с сахаром. Алкоголь в этой ситуации категорически противопоказан: он создает ложное ощущение тепла, но организм теряет способность удерживать температуру.

Если человек потерял сознание, но дышит, уложите его на бок. Если вы умеете, при остановке дыхания и вплоть до приезда скорой помощи стоит делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Под воздействием холода жизненные процессы могут замедлиться вплоть до клинической смерти, но человека еще можно спасти.

Чтобы не попасть в беду, достаточно помнить несколько простых правил: не спешить, не рисковать и уметь оценивать обстановку. Ни один красивый вид или короткий путь не стоит человеческой жизни.