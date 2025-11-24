В Подмосковье ведут работу по предоставлению инвалидам всесторонней поддержки

По словам губернатора региона Андрея Воробьева, чтобы не допустить инвалидности у будущего ребенка, в регионе работают перинатальные центры с хорошими врачами и современным оборудованием

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Порядка 440 тыс. жителей Московской области имеют различные группы инвалидности. Регион ведет работу по всестороннему обеспечению этой категории населения мерами поддержки, сообщил на Всероссийском инклюзивном форуме "Открыто для всех" губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Все, что связано с инклюзивностью, с инвалидностью - это не какая-то периферия. Это центр нашего внимания. И подтверждение тому - и значительные средства в региональном бюджете, и различные мероприятия, которые направлены на заботу о тех, кто в ней нуждается. <…> Мы стараемся сделать так, чтобы наши услуги, наши школы, наши детские центры, наши фонды "Защитника Отечества" были доступны. Чтобы те, кому нужна помощь, ее получали", - сказал губернатор.

Он рассказал, что в Московской области проживают около 440 тыс. человек с инвалидностью, из них порядка 260 тыс. - это люди старше 60 лет. Еще 37 тыс. инвалидов - дети.

"И главная задача государства и регионов - и Владивостока, и Ханты-Мансийска, и Московской области - была по строительству и запуску перинатальных центров. Дело в том, что еще 10 лет назад младенческая смертность, а значит и последствия от всего, что предполагает сопровождение мамы, оно было очень неудовлетворительное. В частности, в Московской области младенческая смертность в абсолютных цифрах была 450-500 смертей. Сейчас, для сравнения, когда работают перинатальные центры, это 170-180 [смертей], год от года данные балансируют", - сообщил Воробьев.

По его словам, сейчас беременные женщины Московской области могут получить широкий спектр медицинских услуг, чтобы не допустить инвалидности у будущего ребенка - для этого в регионе работают перинатальные центры с хорошими врачами и современным оборудованием. "Наша задача - и дальше очень внимательно за этим следить", - подчеркнул губернатор.

Не менее важной работой Воробьев назвал оказание помощи участникам специальной военной операции. Он напомнил, что в регионе работают центры реабилитации для бойцов. По его словам, в настоящее время в области ведется активная работа по предоставлению нуждающимся защитникам качественных и удобных протезов.

