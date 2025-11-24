В Банги заработал Центр открытого образования РУДН

В посольстве России в ЦАР надеются, что Центр станет "эффективным инструментом" для сближения народов двух стран

НАЙРОБИ, 24 ноября. /ТАСС/. Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (РУДН) запустил в столице Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Банги Центр открытого образования, где жители страны смогут изучать русский язык. Об этом сообщило посольство России в ЦАР.

"В Банги на базе Высшей национальной школы Университета Банги открыт Центр открытого образования Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы", - проинформировало дипломатическое представительство в Telegram-канале.

Посольство назвало русский язык "мостом дружбы между Россией и ЦАР" и выразило уверенность, что он станет "эффективным инструментом" для сближения народов двух стран.

Ранее диппредставительство сообщало, что в ЦАР при содействии Русского дома открылась вторая школа. Первое учебное заведение на 240 учеников начальных классов работает в деревне Мбоко-2 в 9-м округе Банги. В середине сентября руководитель Русского дома в Банги Дмитрий Сытый сообщал, что организация планирует построить еще три школы в ЦАР до конца 2025 года. Позднее он также отмечал, что на базе Русского дома в ЦАР ежегодно порядка 2 тыс. человек проходят курсы русского языка.