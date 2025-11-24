В КБР юбилейная школа безопасности собрала активистов РГО из 9 регионов

Проект продлится на территории национального парка "Приэльбрусье" в течение недели и завершится написанием географического диктанта 30 ноября

НАЛЬЧИК, 24 ноября. /ТАСС/. Юбилейная десятая школа безопасности собрала в Кабардино-Балкарии (КБР) активистов Русского географического общества (РГО) из девяти регионов страны, передает корреспондент ТАСС. В течение недели они пройдут обучающий интенсив в сфере туристической безопасности в нацпарке "Приэльбрусье".

Открытие десятой юбилейной школы безопасности прошло в Министерстве курортов и туризма КБР. В республику приехали больше полутора десятков участников из девяти российских регионов.

"В этот раз мы придумали конкурс, куда вы все заявились. Он был большой - семь человек на одно место претендовали. Мы даже не ожидали, что будет настолько трудно вас отобрать. Среди ребят есть опытные уже горовосходители, инструкторы, разрядники. Есть молодые ребята, которые только начинают, и такой формат нам максимально должен принести пользу", - сказал на открытии основатель проекта, руководитель молодежного клуба Русского географического общества в Кабардино-Балкарии Тенгиз Мокаев.

Школа безопасности - это краткий интенсив в высокогорье с лекциями, мастер-классами и туристическими походами. Главная цель проекта - подготовить к экспедициям и приобщить к безопасному и активному туризму.

"Я приехал из Пензы. Активист Русского географического общества, пропагандирую у себя в регионе пешие экскурсии. В Кабардино-Балкарии впервые, надеюсь получить много новых знаний и навыков, ну и, конечно, впечатлений", - поделился с корреспондентом информагентства учитель географии из Пензы Егор Нуждин.

Проект продлится на территории национального парка "Приэльбрусье" в течение недели и завершится написанием географического диктанта 30 ноября.