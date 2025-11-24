Синоптики предупредили о гололедице на дорогах Москвы и области 25 ноября

В столичном регионе также объявили желтый погодный уровень, он будет действовать до 09:00 мск 26 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Гололедица на дорогах Москвы и Подмосковья может образовываться местами на протяжении как минимум суток. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В период с 21:00 мск до утра среды, 26 ноября, на дорогах Москвы и Подмосковья местами ожидается гололедица", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что в связи с подобным прогнозом в столичном регионе объявили желтый погодный уровень, символизирующий на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. Он будет действовать до 09:00 мск среды.

Согласно последним данным синоптиков Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью на фоне облачности с прояснениями местами могут пройти небольшие осадки. Температура воздуха составит от минус 1 до минус 3 градусов, по области - от минус 5 градусов до нуля. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Днем во вторник, 25 ноября, столбики термометров в столице покажут от минус 1 до плюс 1 градуса, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 4-9 м/с.