В курортном Железноводске впервые отреставрируют дом культуры, построенный в XVIII веке

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Ставропольского края и Народного фронта

ПЯТИГОРСК, 24 ноября./ТАСС/. Проектирование и подготовка документации для реставрации дома культуры "Машук" началась в поселке Иноземцево города-курорта Железноводска на Ставрополье. Объект был построен в XVIII веке и обновляется впервые, сообщил ТАСС глава муниципалитета Евгений Бакулин.

"Это важный этап в сохранении культурного наследия Железноводска. Исторический объект, имеющий статус культурного наследия, в течение года будет проходить детальное проектирование и подготовку необходимой документации. Реализация этого значимого проекта стала возможной благодаря поддержке губернатора Ставропольского края и Народного фронта",- сказал Бакулин.